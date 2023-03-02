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Київрада засудила діяльність УПЦ МП

За таке рішення проголосували 65 депутатів.

Київрада засудила діяльність УПЦ МП
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь), УПЦ МП
Фото: gazeta.ua

Депутати Київради прийняли рішення, яке передбачає обмеження проведення у столиці будь-яких заходів релігійного характеру за межами культових споруд релігійним організаціям, керівництво яких знаходиться на території РФ. Це ж стосується релігійних організацій, котрі мають канонічні та молитовні зв’язки з релігійними організаціями країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Дії деяких представників цих релігійних утворень містять ознаки кримінальних правопорушень, які з часу повномасштабної війни російської федерації проти України викликають обурення та широкий негативний суспільний резонанс. Зокрема, діяльність УПЦ МП створює передумови для ворожнечі та нетерпимості до інших віросповідань та конфесій, сприяє поширенню неправдивої інформації, пропагує ідеї “руського міра” та не визнає однозначного факту військової агресії російської федерації проти України”, - сказав депутат Київради Вадим Васильчук. 

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Також профільним департаментам КМДА було доручено провести інвентаризацію земельних ділянок та комунального майна, переданих в оренду або користування релігійним організаціям.

Київрада направила звернення до Верховної Ради та Кабміну із закликом невідкладно прийняти законодавчі акти, які спрямовані на заборону діяльності релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка здійснила військову агресію проти України.

Нагадаємо, у київському монастирі затримали прокремлівського блогера, який перебував у розшуку за державну зраду. Джерела LB.ua у правоохоронних органах повідомили, що затриманим є Дмитро Скворцов. Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підозрюваний почав активно допомагати РФ в проведенні підривної діяльності проти України.

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