Бійцям ЗСУ передали 48 тисяч конфіскованих електронних цигарок

Продукцію відомої марки без марок акцизного податку виявили під час обшуків складського приміщення на території Львівщини.

Сім військових частин ЗСУ отримали 48 тисяч конфіскованих електронних цигарок.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.

За інформацією БЕБ, під час проведення обшуків складського приміщення на території Львівщини детективи виявили та вилучили електронні сигарети відомої марки без марок акцизного податку на суму 14 млн грн.

Районний суд Львова ухвалив рішення зняти арешт із майна та передати його на потреби ЗСУ.

Нагадаємо, Київська прокуратура передала на потреби Збройних сил України понад 52 млн грн арештованих коштів російської чайної компанії.

Раніше для ЗСУ передали гелікоптер і літак, які належать родині Віктора Медведчука.