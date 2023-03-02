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Зеленський поспілкувався з новим президентом Швейцарії

Глави держав обговорили спільні проєкти та реалізацію формули миру.

Зеленський поспілкувався з новим президентом Швейцарії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів першу розмову з новим президентом Швейцарії Аленом Берсе. 

Про це йдеться в повідомленні глави держави у соцмережах.

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Зеленський подякував Берсе за фінансову допомогу в розмірі 114 млн швейцарських франків. 

Також президенти обговорили спільні проекти, в яких зацікавлені обидві держави, та практичні питання щодо реалізації формули миру.

Нагадаємо, нещодавно уряд Швейцарії просив парламент схвалити виділення 140 млн франків (151 млн доларів) гуманітарної допомоги Україні та Молдові.

Також держава вирішила розпочати процедуру конфіскації активів оточення експрезидента України Віктора Януковича.

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