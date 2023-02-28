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Порошенко привіз на Донбас мобільні лазні

Дві під Бахмут, дві під Лиман і одна під Вугледар.

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час поїздки на Донбас привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також пральні та сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі дуже швидко – за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий «вагончик» можна підвезти у зручне для військових місце, повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Мобільні лазні отримала 77 Десантно-штурмова бригада, 25 Повітряно-десантна бригада та 68 Окрема єгерська бригада.

«Один із наших пріоритетів — берегти високий морально-психологічний стан та вмотивованість бійців. Для цього 5 місяців тому наша команда інженерів з нуля розробила та поставила на потік військові лазневі комплекси. Зараз черга на лазні вистроїлася вже з величезної кількості бригад, тому ми стараємося якнайшвидше задовольнити всі потреби війська», – розповів Петро Порошенко.

За його словами, комплекс повністю автономний, працює на дровах і споживає мінімум води.

Фото: eurosolidarity.org

«Так, нашому війську дуже потрібні танки, артилерія, винищувачі, броньовики, безпілотники та інша зброя — вони допоможуть нам перемогти. Але також йомупотрібні такі прості речі, як військова лазня — вони допоможуть зробити побутнаших вояків трошки комфортніше. Тому наша команда продовжує щодня виготовлятинові й нові комплекси, аби хлопці та дівчата продовжували відчувати наше теплота увагу», – зазначає Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Мобільні лазні – це спільний проєкт Фонду Порошенка та ГО «Справа Громад». Волонтери кажуть: черга за цими комплексами величезна. Щоб прискорити процес, деякі військові підрозділи передають волонтерам порожні контейнери та причепи, а майстри їх обладнують під банно-пральні комплекси.

Фото: eurosolidarity.org

«Потреба ЗСУ у таких комплексах – 1100-1300 комплектів. Біда в тому, що рідко хто з великих благодійних організацій звертає увагу на цю найпростішу та найголовнішу побутову потребу звичайного військового, будь-якого військового. Ось у нас план на цей рік – 100 комплексів»,– повідомив волонтер Юрій Бірюков.

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