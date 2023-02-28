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Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою

Наразі він вважає важливим підтримувати Україну для збереження її суверенітету та незалежності, а після війни - зміцнювати оборону країни.

Столтенберг назвав членство України в НАТО віддаленою перспективою
Генсек НАТО Єнс Столтенберг з міністром оборони України Олексієм Резніковим під час чергового "Рамштайну", лютий 2023
Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Фінляндії заявив, що перспектива членства України в НАТО поки віддалена. 

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Члени НАТО раніше домовилися, що Україна стане членом альянсу. Водночас це віддалена перспектива. Що зараз важливо - це забезпечити, щоб зберегти Україну як суверенну та незалежну державу, тому ми маємо підтримувати Україну", – сказав Столтенберг.

Він додав, що в НАТО повинні допомогти Україну збудувати міцну оборону після закінчення війни, аби Росія знову не розпочала агресію.

Крім того, він наголосив на важливості гарантій безпеки.

Нагадаємо, Wall Street Journal із посиланням на представників трьох урядів нещодавно повідомило, що у Європі розглядають тісніші зв'язки між НАТО та Україною як спосіб спонукати Київ до переговорів із РФ.

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