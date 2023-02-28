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Суд стягнув у дохід України контрольний пакет акцій банку президента російського ФК “ЦСКА” Гінера

У жовтні 2022 року Гінер потрапив під санкції РНБО. 

Суд стягнув у дохід України контрольний пакет акцій банку президента російського ФК “ЦСКА” Гінера
Євгеній Гінер
Фото: pfc-cska.com

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 27 лютого ухвалила рішення про стягнення в дохід держави 88,9% акцій банківської установи, бенефіціарним власником якого є громадянин РФ, президент російського футбольного клубу «ЦСКА» Євгеній Гінер.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань

Суд задовольнив відповідну позовну заяву Міністерства юстиції України, що була сформована на основі матеріалів розслідування ДБР.

23 лютого працівники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради, а також в офісі комерційного банку Гінера. 

Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів РФ до вчинення злочинів на території України. Зокрема й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року, введеним в дію указом президента від 19.10.2022 № 727/2022, до громадянина російської федерації Євгенія Гінера застосовано санкції терміном на 10 років.

Нагадаємо, нещодавно ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ. Зокрема, санкції передбачають заборону російських пропагандистських ЗМІ.

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