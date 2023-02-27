Укрзалізниця додає вагони у поїзді на Варшаву

З 1 березня Укрзалізниця додає вагон міжнародного класу RIC до найбільш популярного рейсу №67/68 Київ — Варшава. У напрямку з Варшави до України збільшена кількість вагонів вирушить відповідно 2 березня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Через розбіжність у ширині колії та необхідність перестановки вагонних візків на кордоні цим маршрутом курсують виключно вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе. Наразі варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з підтвердженим номером телефону.

Також Укрзалізниця запустила новий рейс №19/20 Київ — Хелм з пересадкою на Варшаву. Обидва вказані рейси вирушають із Києва одночасно о 18:14 щоденно, до Хелма прибувають о 4:55, а до Варшави — о 10:12.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею відновили рух потягів на двох дільницях.