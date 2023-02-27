Є впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень електрики, - Галущенко

В Україні більше не вимикатимуть світло, в енергосистемі працюють усі види генерацій.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє ТСН.

“Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистеми”, - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, що на Одещині 27 лютого сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла.

Станом на ранок 27 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України немає, а імпорт електроенергії наближається до нуля.