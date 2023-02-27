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​Майже вся Одеса залишилася без світла через відключення високовольтної лінії, - ДТЕК

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться найближчим часом.

​Майже вся Одеса залишилася без світла через відключення високовольтної лінії, - ДТЕК
Фото: ДТЕК

В Одеській області сталося аварійне вимкнення високовольтної лінії, унаслідок чого тимчасово без світла залишилися майже всі райони Одеси та Одеський район.

Про це повідомляє пресслужба енергохолдингу "ДТЕК".

"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

НЕК "Укренерго" в неділю в телеграм-каналі повідомила, що на Одещині обмеження в мережах компанії, що діяли після масштабної аварії 4 лютого, знято.

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Нагадаємо, через російські обстріли на Одещині сталася найскладніша ситуація з постачанням електроенергії. Тривають цілодобові ремонти енергетичних об'єктів. Також повідомлялося, що критичну інфраструктуру Одеси і Одеського району переведуть на генератори.

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