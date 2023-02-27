РФ, ймовірно, турбуватиметься через вибухи в Маріуполі, який вона вважала за межами ударів ЗСУ, – британське МО

Маріуполь є важливим для ворога, оскільки є найбільшим містом, яке йому вдалося окупувати і досі утримувати.

Від 21 лютого 2023 року проросійські джерела заявили про щонайменше 14 вибухів у окупованому Маріуполі. Ймовірно, Росія буде стурбована цими непояснюваними вибухами в місті, яке вона вважала поза ударними можливостями українських сил.

Маріуполь розташовано в 80 км від лінії фронту. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Британії.

"Попри те, що Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, оскільки він є найбільшим містом, захопленим РФ в 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху", – зазначили в повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0cX28D5RdE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 27, 2023

23 лютого голова обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що вибухи на території тимчасово захопленого Маріуполя свідчать про те, що віддалені цілі вже не є недосяжними для Збройних сил України.