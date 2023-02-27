Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
ГоловнаСвіт

​Глава МЗС Литви: Путін піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступом

Габріелюс Ландсбергіс розвінчав кілька хибних тверджень стосовно потенційної мирної угоди.

​Глава МЗС Литви: Путін піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступом
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни та захоче домовлятися.

Про це він написав у своєму Twitter.

Ландсбергіс розвінчав кілька хибних тверджень стосовно потенційної мирної угоди.

"Цілі Путіна не змінилися. Він все ще вірить, що зможе їх досягти. Він піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступною агресією. Він буде продовжувати розпалювати конфлікт. Він оголосив хрестовий похід, тому не може зупинитися", - наголосив він.

Ландсбергіс зазначив, що встановлення в Україні справжнього миру можливе тільки за умови повернення усіх захоплених Росією територій.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Змушувати Україну зрадити частину своїх громадян не буде справедливо і не принесе миру. Такі "домовленості" лише закладають підвалини наступного конфлікту. Саме тому ми просимо союзників України повністю присвятити себе повній перемозі України. Це єдиний вірний варіант", - написав міністр.

"Друга світова війна не закінчилася переговорами. Мир може бути стійким лише тоді, коли Путін буде переможений. Поточні переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту. Швидка, повна перемога - єдина гарантія тривалого миру", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також