​Глава МЗС Литви: Путін піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступом

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс не вірить у припущення, що Росія втомиться від війни та захоче домовлятися.

Про це він написав у своєму Twitter.

Ландсбергіс розвінчав кілька хибних тверджень стосовно потенційної мирної угоди.

"Цілі Путіна не змінилися. Він все ще вірить, що зможе їх досягти. Він піде на перемир'я лише як на тайм-аут перед наступною агресією. Він буде продовжувати розпалювати конфлікт. Він оголосив хрестовий похід, тому не може зупинитися", - наголосив він.

Ландсбергіс зазначив, що встановлення в Україні справжнього миру можливе тільки за умови повернення усіх захоплених Росією територій.

"Змушувати Україну зрадити частину своїх громадян не буде справедливо і не принесе миру. Такі "домовленості" лише закладають підвалини наступного конфлікту. Саме тому ми просимо союзників України повністю присвятити себе повній перемозі України. Це єдиний вірний варіант", - написав міністр.

"Друга світова війна не закінчилася переговорами. Мир може бути стійким лише тоді, коли Путін буде переможений. Поточні переговори з Путіним призведуть лише до повторення конфлікту. Швидка, повна перемога - єдина гарантія тривалого миру", - додав Ландсбергіс.

Нагадаємо, що за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я.