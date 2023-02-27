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Білоруська опозиція заявила про пошкодження партизанами російського військового літака

За даними радника Тихановської, диверсію вчинили два білоруси за допомогою безпілотника. 

Білоруська опозиція заявила про пошкодження партизанами російського військового літака
А-50
Фото: Фокус

Білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Про це пише The Guardian із посиланням на радника опозиційної лідерки Світлани Тихановської – Франака Вячорки. 

"Партизани підтвердили успішну операцію з підриву рідкісного російського літака на аеродромі Мачулищі біля Мінська. Це найбільш успішна диверсія від початку 2022 року", – стверджує він. 

За словами Вячорки, операцію нібито виконували два білоруси за допомогою безпілотника. Він сказав, що вони вже виїхали з Білорусі і тепер у безпеці. 

"Мілітарний" писав, що росіяни використовують аеродром Мачулищі для ужарів по українцях. З нього регулярно злітають винищувачі. 

Літак А-50 призначений для далекого радіолокаційного виявлення та управління. 

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