Білоруська опозиція заявила про пошкодження партизанами російського військового літака

За даними радника Тихановської, диверсію вчинили два білоруси за допомогою безпілотника.

Білоруська опозиція у екзилі заявила про пошкодження партизанами російського військового спостережувального літака А-50 на аеродромі Мачулищі. Про це пише The Guardian із посиланням на радника опозиційної лідерки Світлани Тихановської – Франака Вячорки.

"Партизани підтвердили успішну операцію з підриву рідкісного російського літака на аеродромі Мачулищі біля Мінська. Це найбільш успішна диверсія від початку 2022 року", – стверджує він.

За словами Вячорки, операцію нібито виконували два білоруси за допомогою безпілотника. Він сказав, що вони вже виїхали з Білорусі і тепер у безпеці.

"Мілітарний" писав, що росіяни використовують аеродром Мачулищі для ужарів по українцях. З нього регулярно злітають винищувачі.

Літак А-50 призначений для далекого радіолокаційного виявлення та управління.