Головне за день. Неділя, 26 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, збитий ворожий літак, $400 млн допомоги від Саудівської Аравії, День спротиву російській окупації Криму. Яким запам’ятається 368-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що, повернувши Крим, можна відновити мир.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - написав Зеленський у Телеграмі.

В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України.

Сьогодні, у День спротиву окупації Криму, учасники Кримської платформи ухвалили спільну заяву, у якій підтвердили непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України.

“Ми, учасники Міжнародної Кримської платформи, підтверджуємо нашу непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України, та підтверджуємо готовність продовжувати дипломатичний та обмежувальний тиск на Російську Федерацію з метою протидії її незаконним діям”, – йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ.

Учасники зазначили, що підтримуватимуть “стільки, скільки буде необхідно” відданість України завершити тимчасову окупацію Криму та зусилля по відновленню її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони України за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Противник за добу завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Є жертви серед цивільного населення, пошкоджено житлові цивільні приватні та багатоквартирні будинки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 26 лютого – в новині.

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський подякував українським військовим, які збили поблизу Авдіївки російський літак.

“Особливо вдячний сьогодні нашим хлопцям зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий ворожий літак під Авдіївкою. Слава нашим героям спротиву на тимчасово окупованій території. Вся Україна буде вільною”, – зазначив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Файсалом бін Фарханом Аль Саудом подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в рамках візиту в Офісі Президента були підписані два документи, які формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. Зокрема мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!