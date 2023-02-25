Головне за день. Субота, 25 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, 2,5 млрд доларів від Світового банку. Яким запам’ятається 367-й день повномасштабної війни.

У Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях, повідомили в пресслужбі командування Сухопутних військ ЗСУ.

Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону населеного пункту й оточити його.

Відвідав захисників Бахмута командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. За інформацією Сухопутних військ, він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань і надав допомогу у їх вирішенні. Крім цього, Сирський вручив нагороди частині бійців.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Крім цього, авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Росіяни упродовж доби завдали шістьох ракетних та п'ятьох авіаційних ударів, а також здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 25 лютого – в новині.

25 лютого росіяни двічі обстріляли Авдіївку з артилерії, один раз - танками, а також завдали авіаракетного удару та накрили вогнем із "градів".

"Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні - поранено щонайменше одну людину. Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2", - повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами очільника області, опорну школу відкрили у 2021 року після повної реконструкції. На новітнє оснащення навчального закладу Литва виділила понад 700 тисяч євро.

"Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни. Це і є суть російського світу — нищити те, що інші довго й старанно будували", - наголосив Кириленко.

Європейський Союз ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.

“Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку внесено 121 фізичну та юридичну особи, значні нові обмеження на імпорт/експорт, заборона російських пропагандистських ЗМІ. Ми залишаємось об’єднаними у своїй рішучості завдати шкоди російській воєнній машині”, - повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він зауважив, що до санкційного списку потрапили ті, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 тисяч українських дітей.

У свою чергу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала ухвалення десятого пакета санкцій.

“Ми зараз маємо наймасштабніші санкції за всю історію – вони виснажують військовий арсенал Росії та глибоко підривають її економіку”, - написала Урсула фон дер Ляєн, зазначивщи, що Євросоюз також посилює тиск на тих, хто намагається обходити санкції.

Подробиці десятого пакету санкцій – в нашій новині.

Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки в Україні надання державних послуг та заходів з відновлення.

Цей грант є прямою бюджетною підтримкою Уряду України і надається в рамках проекту Світового банку «Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності в Україні» (PEACE) для забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду в умовах війни, що триває. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Їх перекажуть Уряду України після того як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк.

Зазначається, що цей додатковий фінансовий пакет для програми PEACE продовжує низку наданих раніше грантів і буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров’я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають основні послуги.

Докладніше – в новині.

Форум G20 завершився без спільної заяви, у якій більшість країн висловлювалася за засудження війни в Україні.

Підсумковий документ за результатами зустрічі опублікувала Індія, яка головує в Групі.

До нього включили два пункти з Декларації лідерів G20 на Балі (15-16 листопада 2022 року), які погодили всі країни-члени, крім Росії та Китаю, і які стосуються теми війни в Україні.

У документі зазначили, що з цього приводу тривала дискусія. Однак більшість у "Групі двадцяти" висловилися за повне виведення російських військ із території України.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі недоліки у світовій економіці – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюжки постачань, посилює енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищує ризики для фінансової стабільності", - йдеться в документі.

Подробиці – в новині.

Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.

"Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр знову наголосив, що документ слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - додав голова МЗС.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!