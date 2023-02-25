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Бої ідуть навколо Бахмута та на його околицях, - Сухопутні війська

Рашисти намагаються прорвати оборону українських захисників.

Бої ідуть навколо Бахмута та на його околицях, - Сухопутні війська
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

У Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях.

Про це повідомили в пресслужбі командування Сухопутних військ ЗСУ.

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Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону населеного пункту й оточити його.

Відвідав захисників Бахмута командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. За інформацією Сухопутних військ, він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань і надав допомогу у їх вирішенні. Крім цього, Сирський вручив нагороди частині бійців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, для боротьби з дезертирством росіяни відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців.

Тим часом британське Міноборони заявило, що Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара.

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