Бої ідуть навколо Бахмута та на його околицях, - Сухопутні війська

У Бахмуті бої точаться навколо міста та на його околицях.

Про це повідомили в пресслужбі командування Сухопутних військ ЗСУ.

Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону населеного пункту й оточити його.

Відвідав захисників Бахмута командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський. За інформацією Сухопутних військ, він перевірив стан справ у підпорядкованих підрозділах, заслухав командирів підрозділів щодо проблемних питань і надав допомогу у їх вирішенні. Крім цього, Сирський вручив нагороди частині бійців.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, для боротьби з дезертирством росіяни відправили на Бахмутський напрямок 200 спецпризначенців.

Тим часом британське Міноборони заявило, що Росія може готуватися до чергового наступу в районі Вугледара.