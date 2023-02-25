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У пасажира київського метро знайшли гранату

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід - нічний домашній арешт.

У пасажира київського метро знайшли гранату

У Києві на станції метро "Мінська" поліція виявила у пасажира гранату "Ф-1" і запал до неї.

Про це повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у Києві. 

"На станції метро "Мінська" правоохоронці помітили громадянина, який постійно озирався та поводився підозріло. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки, а під час поверхневої перевірки виявили у нього в кишені гранату "Ф-1" та запал до неї", - повідомили у поліції.

Вилучений речовий доказ правоохоронці відправили на експертне дослідження, а правопорушника затримали. Йдеться про 29-річного уродженця Одеської області.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід - нічний домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Нагадаємо, що 31 січня оперативники поліції Києва затримали псевдомінера Центрального залізничного вокзалу.

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