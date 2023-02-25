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Окупанти під Кремінною втратили роту своїх військових, - Гайдай

На Кремінському напрямку три російських роти пішли у наступ, але невдало.

Окупанти під Кремінною втратили роту своїх військових, - Гайдай
Фото: скрин відео

Російські окупанти втратили роту своїх військових, штурмуючи Кремінський напрямок на Луганщині.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«На Кремінському напрямку була потужна спроба наступу — три російських роти пішли у наступ, але сили оборони там вистояли. З трьох рот лише дві повернулися на свої позиції. Десь близько 70 «200-х» залишили росіяни, стільки ж поранених», — сказав він.

Гайдай підкреслив, що ситуація в області «важка, але контрольована».

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Нагадаємо, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва.

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