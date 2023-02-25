Нікополь та Марганець вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли

Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії.

У ніч на 25 лютого Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль - пожежу вже приборкали.

Обстеження територій триває.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів. Крім того, знищено 12 танків, 9 ББМ та 10 артилерійських систем.