​Рік великої війни. Підсумки
​Рік великої війни. Підсумки
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Я не втомився від війни
Я не втомився від війни
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
Дмитро Паліса, Рубін: Завдання командира – зберегти життя і здоров'я своїх бійців, бо без них ти ніхто
МЗС Китаю опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів
МЗС Китаю опублікувало “позицію щодо врегулювання української кризи” з 12 пунктів
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
ГоловнаСуспільствоВійна

Нікополь та Марганець вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли

Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії.

Нікополь та Марганець вночі зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У ніч на 25 лютого Нікополь та Марганець на Дніпропетровщині зазнали значних руйнувань через ворожі обстріли. 

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

“Дев'ять разів за ніч агресор бив по Нікопольщині з важкої артилерії. Смертоносні снаряди вгатили по Нікополю та Марганцю. Минулося без постраждалих. Є значні руйнування”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Нікополі понівечені одразу три ліцеї. Пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства та магазин.

У місті побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків, господарські споруди, авто. Ушкоджень зазнали газогони та  лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа. Загорівся автомобіль - пожежу вже приборкали.

Обстеження територій триває.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів. Крім того, знищено 12 танків, 9 ББМ та 10 артилерійських систем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також