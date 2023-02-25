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До річниці вторгнення в Українському домі пройшов перформанс “Трансформа”

В основі перформанса - музика сучасної української композиторки Вікторії Польової.

Фото: Макс Требухов

24 лютого в Українському домі відбувся показ перформансу “Трансформа”, присвяченого глобальним змінам, що охопили весь світ та Україну за останній рік. 

Перформанс створений за музикою композиторки Вікторії Польової, над його постановкою працював режисер Олександр Крижанівський. Були задіяні актори Театру на Печерську, Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України (диригент – Володимир Сіренко) та Муніципальний камерний хор «Київ» (диригент – Микола Гобдич).

Організаторами події виступили Культурний центр Дом Майстер Клас та Національний центр «Український Дім».

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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