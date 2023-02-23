Австрійський ICOM відмовився від співпраці з ICOM Росії

Об’єднання музеїв (ICOM) Австрії не співпрацюватиме з ICOM Росії та закликає Міжнародну організацію ICOM більше не надавати російським делегаціям доступ до сцени на заходах і конгресах ICOM, а також відкликати членство тих російських членів ICOM, які своїми заявами і діями порушують Кодекс етики ICOM або Гаазьку конвенцію. Таку заяву опублікував австрійський ICOM на своєму сайті.

Своє рішення ICOM Австрії обгрунтував тим, що російський ICOM “не може або не хоче дотримуватися Кодексу етики ICOM у нинішній ситуації”.

ICOM Австрії також виразив протест стосовно пограбування Росією українських музеїв та висловив засудження російських колег-музейників, які підтримують це пограбування. “Незважаючи на велику небезпеку для власного життя, вони [українські музейники] докладають максимальних зусиль для убезпечення музейних колекцій. З цим контрастують систематичні пограбування українських музеїв російськими військами, які, за наявною на цей час інформацією, підтримуються російськими музейними працівниками. Найсвіжіший приклад – повне розграбування Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка 11 листопада 2022 року, під час якого сотні картин були вивезені до анексованого Росією Криму. Росія цілеспрямовано атакує музеї, культурні установи, об'єкти культурної спадщини та пам’ятні місця, щоб знищити українську культуру та ідентичність. Це кричуще суперечить Гаазькій конвенції 1954 року (та протоколам до неї) про захист культурної спадщини під час збройних конфліктів, якої Росія взяла на себе зобов'язання дотримуватися,” - йдеться у заяві.

У той же час, ICOM Австрії повідомив що висловлює солідарність “з усіма демократичними та ліберальними установами, музеями та окремими особами в Росії, які чинять опір війні”.

Нагадаємо, на початку березня 2022 ICOM Польщі виступив із закликом негайно припинити членство Росії в міжнародному ICOM. Майже рік потому, на початку лютого 2023 рішення про бойкот ICOM Росії прийняв ICOM Німеччини. Німецькі музейники також відмовились від будь-якої співпраці з російськими музеями.