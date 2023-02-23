Російські окупанти знову обстріляли Степногірськ у Запорізькій області

Рашисти влучили у школу та багатоповерхівку.

23 лютого російські окупанти знову обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Селище перебуває на лінії розмежування. Загарбники використали артилерію і вдарили по школі та багатоповерхівці.

"На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Обстріл продовжується. Інша інформація уточнюється", - повідомили в ОВА.

Нагадаємо, зранку 23 лютого російські військові вчергове обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями. А від ворожого обстрілу Куп’янська на Харківщині поранення отримали дві цивільні.