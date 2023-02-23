У Держприкордонслужбі України розповіли, як триває укріплення кордону на півночі держави.
На сайті відомства і на сторінках у соцмережах ДПСУ оприлюднила фото робіт.
За інформацією Держприкордонслужби, над створенням ешелонованої системи фортифікації працюють прикордонники і Сили оборони.
"Облаштовуються інженерні укриття для особового складу, техніки та боєприпасів, фортифікаційні споруди для спостереження і ведення вогню, вибухові й невибухові інженерні загородження на ймовірних напрямах ворожого наступу. Також розбудовується комплексна система відеоспостереження 24/7 для відстеження обстановки в прикордонні, в тому числі у повітрі", - розповіли в ДПСУ.
У відомстві зазначили, що заходи з інженерного забезпечення стають одними з ключових на випадок, якщо Росія вирішить використати як плацдарм для наступу територію Білорусі.
Нагадаємо, раніше прикордонники заявили, що не спостерігають створення наступального угруповання на території Білорусі.
Тим часом прикордонна служба Польщі повідомила, що будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії має розпочатися в березні.