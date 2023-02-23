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ДПСУ показала, як на півночі України укріплюють кордон

Облаштовують інженерні укриття для особового складу, техніки та боєприпасів, фортифікаційні споруди для спостереження і ведення вогню та ін.

ДПСУ показала, як на півночі України укріплюють кордон
Укріплення кордону на півночі України
Фото: ДПСУ

У Держприкордонслужбі України розповіли, як триває укріплення кордону на півночі держави.

На сайті відомства і на сторінках у соцмережах ДПСУ оприлюднила фото робіт.

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За інформацією Держприкордонслужби, над створенням ешелонованої системи фортифікації працюють прикордонники і Сили оборони.

"Облаштовуються інженерні укриття для особового складу, техніки та боєприпасів, фортифікаційні споруди для спостереження і ведення вогню, вибухові й невибухові інженерні загородження на ймовірних напрямах ворожого наступу. Також розбудовується комплексна система відеоспостереження 24/7 для відстеження обстановки в прикордонні, в тому числі у повітрі", - розповіли в ДПСУ.

У відомстві зазначили, що заходи з інженерного забезпечення стають одними з ключових на випадок, якщо Росія вирішить використати як плацдарм для наступу територію Білорусі.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше прикордонники заявили, що не спостерігають створення наступального угруповання на території Білорусі.

Тим часом прикордонна служба Польщі повідомила, що будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії має розпочатися в березні.

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