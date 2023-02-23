​Під час російської окупації комунальники Херсона привласнили 8 млн гривень

Гроші були перераховані на особисті рахунки директорки, головної бухгалтерки та близьких осіб організаторів схеми.

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили групу осіб одного з комунальних підприємств Херсона, які під час російської окупації міста привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Про це БЕБ повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, службові особи підприємства перерахували 13 млн гривень на рахунок профспілкової організації в якості профсоюзних внесків. Надалі 8 млн гривень з банківського рахунку профспілкової організації комунального підприємства були перераховані на особисті рахунки директорки, головної бухгалтерки та близьких осіб організаторів схеми, які не є співробітниками підприємства та членами профспілкової організації підприємства.

У подальшому зазначені грошові кошти були виведені у готівку та використані на власні потреби, зокрема на придбання об’єктів нерухомості.

Під час обшуку у Херсоні за місцем проживання директорки КП вилучено документи, які можуть вказувати про причетність до колабораційної діяльності фігурантів. Наразі проводяться заходи, щодо встановлення фактів причетності учасників схеми до самопроголошеної окупаційної адміністрації Херсону.

За результатами обшуків офісних приміщень та місць проживання фігурантів справи, вилучено фінансово-господарську документацію, печатки, комп’ютерну техніку та готівку 160 000 гривень в еквіваленті.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, старшого детектива БЕБ по Києву та області піймали на хабарі, керівника Теруправління відсторонили.