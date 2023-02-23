В Україні запустили інформпортал “Книга катів українського народу”, створений за ініціативою президента України Володимира Зеленського.

“Повномаштабні воєнні злочини росії проти України почалися 24 лютого 2022 року. Згідно з даними Генерального прокурора України, в Україні наразі розслідують понад 54 000 справ про воєнні злочини росії. Зафіксовані численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства з боку російських військових на захопленій українській території”, - йдеться на сайті проєкту.

Зазначається, що проєкт збирає докази воєнних злочинів в Україні. І тих, хто їх скоїв. Розслідування лише розпочались і триватимуть, поки не знайдеться останній кат. Тут буде кожен причетний до злочинів проти українського народу.

Станом на 23 лютого база містить дані про приблизно 1 700 катів.

Також зазначається, що воєнні злочини не мають строку давності. А записані в книгу катів українського народу не будуть забуті, доки не заплатять за свої злочини. Кожного буде знайденого, кожен буде нести відповідальність за свої дії.

При цьому громадяни України можуть доповнювати «Книгу катів» за допомогою форми зворотнього зв'язку. Ті, хто постраждав від дій російських військових, можуть упізнати злочинця та надати додаткові відомості, які будуть використані, щоб зафіксувати злочин та домогтися вироку: [email protected]

Нагадаємо, нещодавно віце-президентка США Камала Гарріс заявила, що всі, хто здійснив воєнні злочини в Україні, будуть притягнуті до відповідальності. США впевнені, що йдеться про злочини проти людяності.

В кінці січня ПАРЄ затвердила рішення щодо спецтрибуналу та заявила про можливий геноцид в Україні. З'являється все більше доказів того, що російська офіційна риторика має ознаки публічного підбурювання до геноциду.