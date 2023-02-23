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Фінляндія надішле Україні три танки Leopard 2

Країна також візьме участь у навчання українських танкістів роботі з ними та допоможе з обслуговуванням. 

Фінляндія надішле Україні три танки Leopard 2
Фото: Вікіпедія

Фінляндія у наступному пакеті допомоги надішле Україні три танки Leopard 2. Рішення про схвалення 13-го пакету оборонної підтримки ухвалили сьогодні, повідомили на сайті фінського міністерства оборони. 

У рамках міжнародного співробітництва з бронетехніки Leopard Фінляндія передасть Україні три основні бойові танки Leopard 2. Допомога включає тренування щодо їх використання та обслуговування. 

"У п’ятницю, 24 лютого, виповнюється рік із початку російсько-агресорської війни, і Україна продовжує потребувати підтримки у своїй обороні. Ми будемо надсилати більше оборонної техніки та брати участь у співпраці Leopard разом із нашими партнерами", – сказав міністр оборони Мікко Савола.

З оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставка досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або розклад надаватися не буде.

Нагадаємо, раніше Wall Street Journal писало, нібито Фінляндія дала зрозуміти, що поставить українцям танки після вступу країни до НАТО. Процес вступу блокують Туреччина та Угорщина. 

За словами президента США Джо Байдена, Штати разом із іншими союзниками поставлять українцям близько 700 різних сучасних танків. 

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