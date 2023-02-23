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Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною, - Санчес

Прем'єр Іспанії відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною, - Санчес
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.

Про це вінповідомив у Twitter.

"Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства. Росія не переможе в цій війні. Вся Іспанія з Україною", - написав Санчес.

Він також опублікував відео, на якому оглядає зруйновані будинки Бучі та Ірпеня.

Це вже друга поїздка Санчеса до України. Перед цим він приїжджав у квітні минулого року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2А4.

Цього тижня Україну вже відвідали президент США Джо Байден, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, парламентська делегація з Ізралю. В Офісі президента на найближчі дні анонсували й інші "несподівані та важливі візити".

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