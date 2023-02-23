Росія не переможе в цій війні. Уся Іспанія з Україною, - Санчес

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь, які постраждали від російської окупації.
Про це вінповідомив у Twitter.
"Буча та Ірпінь показують рани і шрами путінського варварства. Росія не переможе в цій війні. Вся Іспанія з Україною", - написав Санчес.
Він також опублікував відео, на якому оглядає зруйновані будинки Бучі та Ірпеня.
Bucha e Irpín muestran las heridas y cicatrices de la barbarie de Putin.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 23, 2023
Rusia no va a ganar esta guerra.
Toda España está con Ucrania. pic.twitter.com/U4JonSGkF4
Це вже друга поїздка Санчеса до України. Перед цим він приїжджав у квітні минулого року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іспанія планує відправити Україні шість танків Leopard 2А4.
Цього тижня Україну вже відвідали президент США Джо Байден, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні, парламентська делегація з Ізралю. В Офісі президента на найближчі дні анонсували й інші "несподівані та важливі візити".