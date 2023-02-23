Пентагон попередив Китай про наслідки у разі надання Росії летальної військової допомоги

Посол США в ООН також заявляв, що такі дії Китаю будуть червоною лінією.

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “буде мати наслідки” в разі надання Росії летальної військової допомоги.

Про це повідомляє CNN.

“Ми не бачили, щоб вони надавали смертоносну допомогу Росії в цей час для війни, але вони також не знімали це зі столу”, - сказала Сінгх.

Вона нагадала, що держсекретар Блінкен попереджав про наслідки такого рішення свого китайського колегу під час зустрічі в Німеччині.

Раніше офіційні особи повідомляли, що є ознаки того, що китайські чиновники хочуть наблизитись до надання летальної військової допомоги Росії.

Раніше посол Сполучених Штатів в ООН заявив, що такі дії Китаю будуть червоною лінією.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Китаю в середу, 22 лютого, заявило, що країна не розглядає поставки летальної зброї Москві для використання її у війні в Україні.