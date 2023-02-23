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На сесії ОБСЄ латвійський депутат відправив делегацію РФ услід за російським кораблем

В Австрії перебувають 18 депутатів Держдуми.

На сесії ОБСЄ латвійський депутат відправив делегацію РФ услід за російським кораблем
Керівник комітету закордонних справ парламенту Латвії Ріхардc Колс
Фото: Facebook/Rihards Kols

На сесії Парламентської Асамблеї ОБСЄ 23 лютого латвійський депутат, керівник парламентського комітету закордонних справ Ріхардc Колс відправив делегацію РФ услід за російським кораблем.

У своєму твітері він опублікував відео виступу.

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"На ганьбу присутності в ОБСЄ російської делегації, підсанкційних воєнних злочинців, я можу лише повторити те, що українські прикордонники так красномовно сказали майже рік тому, звертаючись до конкретного військового корабля", - наголосив Колс.

Як повідомило видання LRT, коли один російський представник почав виступати, представники групи європейських країн, які протестували проти участі делегації РФ на сесії ОБСЄ, демонстративно встали і залишили залу.

До Австрії вирушили 18 депутатів Держдуми, зокрема речник Петро Толстой, які потрапили під санкції ЄС. Однак австрійська влада вирішила видавати візи російським політикам попри на критику з боку групи керівників держав Євросоюзу та понад сотні австрійських інтелектуалів.

Нагадаємо, раніше Гельсінська комісія закликала Австрію не видавати візи росіянам, які їдуть на засідання ОБСЄ. Про відмову працювати у Парламентській асамблеї заявила днями Україна. До бойкоту приєдналася Литва.

Днями міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Путіну.

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