Категорично відкидаємо інсинуації: в МЗС заперечили заяви Китаю про контрабанду західної зброї з України

У відомстві закликали китайську сторону не транслювати російську пропаганду.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву МЗС Китаю про те, що надана США зброя контрабандою опиняється в руках злочинних угруповань в Європі і інших країнах.

Про це МЗС України повідомляє у Facebook.

“Категорично відкидаємо інсинуації про нібито контрабанду західної зброї з України. Наша держава має сучасну ефективну систему контролю над отриманням та використанням озброєння, яка користується високою довірою з боку партнерів. Ця система є багаторівневою і повністю виключає будь-яку можливість незаконного вивезення зброї”, – наголосили в МЗС України.

У відомстві нагадали, що натомість Росія інвестує численні ресурси в дезінформацію, аби підірвати міжнародну військову допомогу України.

“Закликаємо китайську сторону керуватися виключно фактами та не бути інструментом в руках російської пропаганди”, – зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у МЗС відреагували на матеріал Financial Times, у якому екс-прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни.