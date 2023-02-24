Польща вже сьогодні відправить перші танки Leopard Україні, – Bloomberg

Очікується, що офіційно про це повідомить Моравецький.

Польща уже сьогодні відправить перші німецькі танки Leopard Україні. Про це з посиланням на посадовця, який побажав залишитися анонімним, пише Bloomberg.

Кількість такнків, що буде доставлена в першій партії, не розкривається. Загалом країна зобовʼязалася надати українцям щонайменше 14 Leopard.

Очікується, що офіційно про першу поставку оголосить премʼєр Матеуш Моравецький, який сьогодні, в річницю вторгнення Росії, приїхав до Києва.

Нагадаємо, що саме Польща першою погодилася відправити Україні сучасні німецькі танки. Польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова говорив, що його країна готова до такого постачання в межах міжнародної коаліції. Для реекспорту потрібна була згода Німеччини, тож поставити Leopard до схвалення Берліном було неможливо.

Крім ФРН та Польщі, поставити німецькі танки обіцяла, зокрема, Іспанія та інші країни. Разом із американськими і британськими Україна має отримати близько 700 сучасних танків.