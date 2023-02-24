За рік війни загинули більше сотні українських медиків.

Про це повідомляє МОЗ.

“За цей рік 106 наших колег, медичних працівників, загинули, з них 33 – на робочому місці. Страшні цифри для країни в серці Європи у 21 сторіччі. Проте такою є наша жахлива реальність. Пам’ятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя в цій війні. Дякуємо кожному і кожній, хто сумлінно виконує неоціненну роботу з порятунку інших”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що медична система – це передусім люди. Медичні працівники, які зранку 24 лютого 2022 року вийшли на свої робочі місця і продовжили вакцинувати, лікувати, рятувати і ставити на ноги своїх пацієнтів. Вони ж продовжують це робити й досі, навіть в умовах відключень енергопостачання і обстрілів, усі 365 днів.

Нагадаємо, Ізраїль надасть $200 млн на медичну інфраструктуру України і відновлює роботу посольства в Києві. Йдеться про інфраструктуру, яка буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою.