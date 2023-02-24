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Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені

Пошкоджені будинки і адміністративні будівлі.

Минулої доби росіяни обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі і поранені
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Цієї ночі російські військові вели обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. За добу окупанти вбили двох жителів Донеччини і поранили сімох.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Вночі росіяни завдали ударів по Слов'янську та Святогірську. Є пошкодження, але ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку без жертв. Вночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Максимільянівки, також відбулися обстріли Курахового та Курахівки.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Іванівському Бахмутської ТГ. Є поранений і в Бахмуті. У Костянтинівській громаді поранено людину у Диліївці, пошкоджено чотири будинки в Миколаївці. У Часовому Яру пошкоджено будинок. У Соледарській громаді пошкоджено два будинки у Федорівці, два будинки та дві адмінбудівлі у Васюківці.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Сіверська ТГ. У Сіверську одна людина отримала поранення. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще сімох.

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Нагадаємо, основні зусилля ворог зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках.

 

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