Цієї ночі російські військові вели обстріли на Донецькому, Горлівському та Лисичанському напрямках. За добу окупанти вбили двох жителів Донеччини і поранили сімох.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Вночі росіяни завдали ударів по Слов'янську та Святогірську. Є пошкодження, але ніхто не постраждав”, – йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку без жертв. Вночі тривали інтенсивні обстріли Мар'їнської громади: Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки та Максимільянівки, також відбулися обстріли Курахового та Курахівки.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Горлівському напрямку одна людина загинула і одна поранена в Іванівському Бахмутської ТГ. Є поранений і в Бахмуті. У Костянтинівській громаді поранено людину у Диліївці, пошкоджено чотири будинки в Миколаївці. У Часовому Яру пошкоджено будинок. У Соледарській громаді пошкоджено два будинки у Федорівці, два будинки та дві адмінбудівлі у Васюківці.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Сіверська ТГ. У Сіверську одна людина отримала поранення. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще сімох.

Нагадаємо, основні зусилля ворог зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках.