Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Помер комбат "Азова" Олег Мудрак, котрий повернувся після тортур в російському полоні
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Вийти сухим із води: режим Лукашенка і російсько-українська війна
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Резніков: Уночі чотири російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО. Але є нюанс
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Генасамблея ООН підтримала резолюцію "Про справедливий і сталий мир в Україні"
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
Хаос, але без паніки. Згадуємо, як працював парламент рік тому
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранено дев’ятеро людей

Пошкоджені будинки, господарчі споруди і автомобілі ДСНС.

Унаслідок ворожих обстрілів прикордоння Харківщини поранено дев’ятеро людей
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Протягом четверга 23 лютого ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вчора зранку, попередньо з ЗРК С-300, ворог завдав удару по адміністративній будівлі у смт Дворічна Куп‘янського району. Двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення”, – розповів він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Синєгубов додав, що під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Також протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки 54, 61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Також у Куп'янську обстрілами зруйновано 4 житлові будинки. У районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини в поширенні проросійських пропагандистських видань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також