Протягом четверга 23 лютого ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вчора зранку, попередньо з ЗРК С-300, ворог завдав удару по адміністративній будівлі у смт Дворічна Куп‘янського району. Двоє людей, чоловік і жінка, отримали поранення”, – розповів він.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Синєгубов додав, що під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше чотири автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Також протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки 54, 61 року та чоловік 43 років. У Куп'янському районі поранення протягом доби отримали чотири чоловіки 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу.

Також у Куп'янську обстрілами зруйновано 4 житлові будинки. У районі пошкоджено будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Нагадаємо, правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини в поширенні проросійських пропагандистських видань.