У Харківській області російські окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників.
Як повідомили в пресслужбі ДСНС, зранку 23 лютого рашисти вдарили по Дворічній і зруйнували чотириповерхову будівлю адміністрації селищної ради.
"До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). По прибуттю з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок. Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав", - розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Аварійно-рятувальні роботи довелося призупинити.
Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який на той момент перебував поряд із будівлею. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, 23 лютого рашисти також вдарили по Куп’янську на Харківщині. Поранення отримали дві цивільні жінки.