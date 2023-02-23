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На Харківщині окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників

Внаслідок обстрілу було пошкоджено чотири одиниці техніки ДСНС, особовий склад не постраждав.

На Харківщині окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників
Фото: ДСНС України

У Харківській області російські окупанти прицільно обстріляли українських рятувальників.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, зранку 23 лютого рашисти вдарили по Дворічній і зруйнували чотириповерхову будівлю адміністрації селищної ради.

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"До місця події виїхали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). По прибуттю з’ясувалось, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок. Під час проведення робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальниках. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особовий склад не постраждав", - розповіли в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Аварійно-рятувальні роботи довелося призупинити.

Під час повторного обстрілу постраждав місцевий житель, який на той момент перебував поряд із будівлею. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нагадаємо, 23 лютого рашисти також вдарили по Куп’янську на Харківщині. Поранення отримали дві цивільні жінки.

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