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​Українські військові проходять навчання в Іспанії на танках Leopard, – Педро Санчес

“Танки зроблять свій внесок у посилення спроможностей українських Збройних сил”.

​Українські військові проходять навчання в Іспанії на танках Leopard, – Педро Санчес
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Педро Санчес заявив про те, що Збройні сили України вже тренуються в Іспанії на танках Leopard. Їх передача Україні відбудеться синхронно із завершенням навчань.

Про це Сенчес повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

“Додатково, ми вже тренуємо українських солдат використовувати наші “Леопарди”. Перша партія бійців вже в Іспанії, вони отримують ці спеціальні навчання. Ми націлені на те, щоб синхронізувати передачу танків Leopard із завершенням тренувань українських солдатів”, – поінформував прем’єр-міністр.

Санчес зазначив, що Іспанія також може в разі необхідності надіслати деякі танки Leopard пізніше. За його словами, Іспанія виступає за спільні закупівлі ЄС, щоб збільшити обсяги поставок в Україну, з огляду на критичну потребу в зброї.

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Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

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