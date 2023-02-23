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Росіяни зранку обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранення отримала жінка

Пошкоджені будинки, лінії електропередач та газогін.

Росіяни зранку обстріляли Херсонщину: загинув чоловік, поранення отримала жінка

Сьогодні зранку російські військові вчергове обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями. 

Про це повідомляє у Telegram прокуратура Херсонської області.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, вранці 23 лютого окупанти здійснили черговий обстріл Херсонщини. Внаслідок цього у Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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Нагадаємо, за минулу добу окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули. 

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