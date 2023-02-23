Сьогодні зранку російські військові вчергове обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки загинув чоловік, жінку госпіталізовано з пораненнями.

Про це повідомляє у Telegram прокуратура Херсонської області.

Згідно з повідомленням, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

“За даними слідства, вранці 23 лютого окупанти здійснили черговий обстріл Херсонщини. Внаслідок цього у Херсонському районі поблизу домоволодіння загинув 58-річний чоловік, ще одна жінка отримала поранення, її госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід та лінії електропередач. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти 71 раз обстріляли Херсонщину, 2 людини загинули.