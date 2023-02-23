Предстоятель ПЦУ назвав абсолютно ганебною позицію Московської патріархії та особисто її очільника Кирила Гундяєва, які, замість того, щоби підняти свій голос проти безумної війни з Україною, стали благословляти агресію та виправдовувати злочинців.

Напередодні річниці повномасштабного вторгненні РФ в Україну Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній подякував Богові та українським воїнам за чудо врятування країни від загарбання і знищення.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

“Сьогодні ми згадуємо першу річницю великого російського вторгнення, вчиненого з метою остаточного знищення української державності та самої нашої ідентичності. Згадуємо через піст і молитву. Згадуємо з подякою Богові та Його святим угодникам за чудо врятування нашої країни від загарбання і знищення тоді, коли для більшості наша боротьба з агресором здавалася хороброю, однак неминуче приреченою на поразку. Згадуємо з вдячністю до героїв, які ціною власної крові та навіть самого життя зупинили і відкинули ворога, з вдячністю до українських воїнів, які успішно продовжують боротьбу за свободу і майбутнє Батьківщини”, - сказав Епіфаній.

Він згадав невинних жертв звірств російського терору, актів геноциду та інших воєнних злочинів, які прислужники кремлівського тирана вчинили та продовжують чинити на українській землі.

“Але як Давид супроти Голіафа, наш народ постав проти тиранії зла і вже здобув моральну перемогу. Завдяки власній хоробрості та надзвичайній підтримці демократичних країн світу і всіх людей доброї волі наші війська продовжують здобувати перемоги також і на полі бою. Вони звільняють від окупації українські міста і села та успішно стримують намагання армії агресора повторно наступати”, - йдеться у зверненні.

Він зазначив, що і моральна перемога України, і військові перемоги були би неможливими без тієї незламності духу, без віри в Божу допомогу, в ідеали правди і добра, віри в свободу, без жертовної любові до ближніх, які виявили і продовжують виявляти мільйони українців. Завдяки згуртованості та духовній незламності кожен день українці стають ближчими до перемоги правди і до справедливого миру для України, заради яких продовжується боротьба.

Зокрема, Епіфаній наголосив, що не має жодного морального виправдання і є абсолютно ганебною позиція Московської патріархії та особисто її очільника Кирила Гундяєва, які, замість того, щоби підняти свій голос проти безумної війни з Україною, стали благословляти агресію та виправдовують злочинців.

“Кремлівський тиран і його слуги у військовій формі, в костюмах чи релігійному одязі намагаються виправдати чинене ними зло посиланням на необхідність захисту традиційних християнських цінностей. Вони повторюють риторику нацизму, який у подібний спосіб шукав виправдання власним злочинам. Ці намагання для нас звучать так само, як цитування дияволом слів Священного Писання. Ось чому, на наше глибоке переконання, ідеологія «русского міра» повинна бути так само засуджена, як і нацизм, більшовизм та інші людиноненависницькі концепції, що виправдовують зло. А Путін, Гундяєв та інші творці і пропагандисти ідеології «русского міра», разом з воєнними злочинцями повинні постати перед міжнародним трибуналом і бути засуджені. Бо на їхніх руках кров, яку неможливо змити”, - йдеться у зверненні.

Він звернувся до союзників та партнерів України з закликом продовжувати надавати всю можливу допомогу, щоби якнайшвидше Україна перемогла російську імперію зла.

Епіфаній також закликав усіх віруючих молитися про перемогу правди і справедливий мир для України.

Нагадаємо, нещодавно Епіфаній подякував Байдену за підтримку України. Митрополит побажав президенту Байдену і народу Америки Божого благословення.