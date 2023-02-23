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НАЗК внесло французську корпорацію “Ашан” у перелік спонсорів війни

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія не припинила бізнес в РФ.

НАЗК внесло французську корпорацію “Ашан” у перелік спонсорів війни
Фото: retailers.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло французьку корпорацію “Ашан” у перелік міжнародних спонсорів війни.

Про це НАЗК повідомляє у Telegram.

Підставою стало те, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відмовилася від бойкоту держави-терориста, а також не закрила свій бізнес в РФ.

Завдяки журналістським розслідуванням The Insider, Le Monde і Bellingcat стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення російська дочірня компанія французького “Ашану” постачала товари російським військовим на захоплених українських територіях. Ці товари компанія постачала під виглядом “гуманітарної допомоги”, а також допомагала з виконанням мобілізаційних заходів в Російській Федерації.

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“Для “Ашану” Росія є другим за значущістю ринком збуту після Франції. Лише у 2020 році російський “Ашан” сплатив 167 млн доларів до російського бюджету. За підрахунками журналістів, це дорівнює вартості 15 літаків Су-25, 42 танків, 222 ракет “Калібр” або 477 тисяч автоматів АК-74. Ми не можемо дозволити, щоби Росія продовжила отримувати ці кошти, за які потім вбиває українців. Ми хочемо, щоби будь-яким компаніям було соромно співпрацювати із вбивцями. Інститут репутації має працювати, тому ми внесли “Ашан” у перелік міжнародних спонсорів війни”, – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, у відповідь на заклик Володимира Зеленського припинити роботу в Росії, гендиректор Auchan Retail International Ів Клод відповів, що компанія не має наміру іти з російського ринку, щоб зберегти співробітників і продовжити годувати росіян.

 

 

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