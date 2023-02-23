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Рада затвердила економічні санкції до фінансових установ РФ

Санкції введені на 50 років до всіх банків та фінансових установ, що зареєстровані та знаходяться у РФ.

Рада затвердила економічні санкції до фінансових установ РФ
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада України на засіданні 23 лютого проголосувала постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони України від 22 лютого 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації".

За затвердження указу президента України проголосували 325 нардепів. Про це повідомив нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк.

“Санкція впроваджується строком на 50 років будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ”, – написав він.

Зокрема, санкції введені стосовно:

  • Центрального банку Росії;
  • небанківських кредитних організацій;
  • операторів платіжних систем;
  • професійних учасників фондового ринку;
  • страхових компаній;
  • інвестфондів;
  • інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги у РФ.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Московської біржі і 333 російських банкірів. Санкції введені на 10 років.

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