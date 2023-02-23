G-7 планує підтримати заявку України на $16 млрд МВФ до середини березня

Уряди країн групи мають цього тижня офіційно доручити активізувати співпрацю з МВФ та Україною для виконання амбітної програми.

Країни Групи семи (G7) до кінця березня планують підтримати зусилля України з отримання доступу до фінансування Міжнародного валютного фонду. Представники МВФ почали переговори зі США з цього питання.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Протягом останніх днів міністр фінансів США Джанет Йеллен обговорила програму кредитування з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, причому команди казначейства та МВФ підтримували щоденний контакт.

“Вашингтонський кредитор і Україна вивчають багаторічний пакет допомоги вартістю 16 мільярдів доларів, щоб допомогти задовольнити потреби постраждалої від війни країни та стати каталізатором для додаткового міжнародного фінансування”, – зазначає видання.

Очікується, що цього тижня уряди G-7 (США, Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії та Японії) офіційно доручать своїм офіційним особам активізувати співпрацю з МВФ та Україною для виконання амбітної програми.

Схвалення G7 є однією з умов МВФ для завершення угоди.

Нагадаємо, 20 лютого Георгієва зустрілая у Києві з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Співрозмовники обговорили можливість започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад $15 млрд. Ця програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, які сприятимуть відновленню.