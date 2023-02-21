Компанія «Епіцентр» напередодні річниці загарбницької війни передала нову партію з десяти сучасних реанімобілів.

Машини швидкої допомоги в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя» з вересня минулого року рятують військових та цивільних людей. За цей час компанія спільно з партнерами, постачальниками та покупцями профінансувала та передала 50 авто для потреб медицини катастроф на суму понад 133,5 млн грн. Благодійна ініціатива Епіцентру об'єднала мільйони українців і продемонструвала їхню стійкість і готовність допомагати медикам рятувати ще більше людських життів.

Чергова передача десяти нових реанімобілів відбулась 21 лютого у Міністерстві охорони здоров'я у Києві. Очільник галузі Віктор Ляшко зазначив, що сьогодні медики борються за життя кожної людини, але їм потрібна допомога і підтримка.

"За час повномасштабного вторгнення 649 автомобілів екстреної медичної допомоги були пошкоджені чи захоплені. Ворог не зупиняється, щодня руйнуючи нашу інфраструктуру та посягаючи на наші життя. Ми теж не можемо зупинятися: маємо працювати ще ефективніше та ще більш злагоджено, аби ці життя зберегти та дати гідну відсіч агресору кожен на своєму фронті. Щиро вдячний кожному, хто не лишився осторонь і доєднався до ініціативи “Рятуємо життя”. Ви дійсно допомогли нашим героям медичного фронту врятувати чиєсь життя. В межахініціативи 50 реанімобілів передані в різні куточки України. Щодня вонидоставляють в лікарні більше сотні українських пацієнтів”, — сказав Віктор Ляшко.

Нові реанімобілі поїдуть у Харків, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Одесу, Кременчук, Вінницю, у прифронтові регіони та області, які постійно страждають від ракетних обстрілів. Символічно, що швидкі передали напередодні річниці початку повномасштабної війни. Це, за словами засновниці та голови ТОВ «Епіцентр К» Галини Гереги, підкреслює тверду та непохитну підтримку компанії тих, хто бореться за життя:

"Рятувати життя... З перших днів повномасштабноговторгнення цей вислів набув надважливого значення. На жаль, війна забираєжиття. А наша ініціатива покликана рятувати життя. Бригади лікарів, якіпрацюють на переданих швидких, змогли повернути до життя десятки тисячукраїнців. А цифра - 50 реанімобілів - свідчить про міцну об’єднуючу силукомпанії Епіцентр, її партнерів, постачальників та покупців. Це наш економічнийфронт, наша велика соціальна місія. І ми її продовжимо виконувати з честю тагідністю.

Вдячні усім українським лікарям, які допомагають нашим громадянам у найскладніші моменти їхнього життя. Я вірю, що нові реанімобілі допоможуть їм ще ефективніше та швидше реагувати на надзвичайні ситуації та надавати необхідну допомогу людям. Наша ініціатива “Рятуємо життя” - продовжується! Наша підтримка таповага медикам – безмежна! Життя переможе!" - зазначила Галина Герега.

Понад один мільйон покупців мережі, а також партнери та постачальники підтримали благодійну ініціативу Епіцентру ”Рятуємо життя”. Аби в кожному куточку країни, від заходу і до сходу, наші лікарі були забезпечені сучасними швидкими.