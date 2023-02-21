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Уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів

З початку року на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн. 

Уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації.

Про це у Телеграм написав очільник уряду Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує реформу корпоративного управління та приватизацію. Затвердили Порядок проведення електронних аукціонів під час великої приватизації. Робимо процес більш прозорим", - йдеться у повідомленні.

За його словами, лише від початку року в межах так званої малої приватизації на відкритих аукціонах держава залучила 747 млн грн. 

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Нагадаємо, що до державного бюджету за січень і 14 днів лютого 2023 року надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна.

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