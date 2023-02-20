​Фонд держмайна запланував на березень 14 аукціонів, продає Білгород-Дністровський порт і заводи в Києві

Фонд державного майна України планує провести у березні 14 аукціонів.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Стартова вартість усіх об’єктів становить 283 млн. грн.

У переліку найдорожчих пропозицій:

Білгород-Дністровський порт (187,6 млн.);

Білоцерківський завод Еталон (35,4 млн);

Завод "Електронмаш" у Києві (32,8 млн);

"Укроборонресурси" у Києві (17,6 млн);

Дружбівський кар’єр "Кварц" (4,8 млн).

"Це стартові ціни об’єктів, які визначаються за балансовою вартістю. Впевнені, що активність підприємців на аукціонах дозволить залучити значно більше коштів на підтримку Сил оборони", - зазначили у Фонді держмайна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік.

Також ФДМУ планує до кінця зими 2023 року виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт.