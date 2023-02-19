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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, - Укренерго

Відключення за графіком вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, - Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Споживання електрики 19 лютого найнижче за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі. 

Про це повідомляє Укренерго.

Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні, уточнили у компанії.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів «Укренерго» та графіками. 

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра. Відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

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Нагадаємо, що 20 лютого за дорученням “Укренерго” в Одеській області будуть проводитись заміри споживання електроенергії. У зв’язку з цим у понеділок в області не будуть застосовуватись графіки відключення.

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