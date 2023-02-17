"Нафтогазу" передали арештовані активи декількох облгазів

Такий крок КМУ зробив, аби запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Кабінет Міністрів на засіданні 17 лютого ухвалив рішення передати "Нафтогазу" арештовані активи декількох облгазів.

Як повідомляє у своєму телеграм-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд зробив такий крок, аби запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Пропозицію щодо долі арештованих активів надали АРМА та НАК "Нафтогаз України". Тож уряд розпорядився передати їх в управління АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз".

"Доручено АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", Міненерго та НКРЕКП вжити відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій", - повідомив Мельничук.

Як повідомляє Biz.Censor, відповідно до даних судового реєстру, Печерський районний суд Києва раніше передав в управління АРМА арештовані на вимогу ДБР 61% акцій "Тернопільгазу", 81,36% акцій "Коростишівгазу", 32,9% акцій "Кіровоградгазу", 14,68% акцій "Хмельницькгазу", 65,77% акцій "Мелітопольгазу", а також по одній акції низки інших "облгазів".

Нагадаємо, торік у травні Кабмін передав Чорноморнафтогазу (яким управляє "Нафтогаз") 26 облгазів Фірташа, на які було накладено арешт.