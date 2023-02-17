Крім того, цьогоріч уряд вирішив зберегти всі доплати до пенсії за віком.

У березні Кабмін планує провести індексацію пенсій на 20%.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

“У 2022 році держава спрямувала на соціальні виплати близько 800 млрд грн. Зокрема, на пенсії було спрямовано 575 млрд грн. Це на 65 млрд грн, або на 12,5% більше, ніж у довоєнному 2021 році. Тобто у рік повномасштабної війни нам все одно вдалося збільшити пенсійні виплати”, - повідомив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня Уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

“За дорученням президента України ми робимо індексацію пенсій попри те, що законом України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців”, - наголосив прем’єр.

Крім того, за словами очільника уряду, цьогоріч Кабмін збереже всі доплати до пенсії за віком. Він зазначив, що це програма, яку ініціював президент України.

Таким чином, пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 грн. Для пенсіонерів віком 75-80 років – це доплата до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 грн.

Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 млрд грн.

Крім того, люди, які вимушені були покинути власний дім через війну, будуть і надалі отримувати особливу увагу й допомогу від Уряду.

“У 2022 році ми виплатили для ВПО 53,5 млрд грн. Цього року ми автоматично такі виплати продовжили. Так само цьогоріч продовжимо повною мірою виплачувати субсидії найбільш вразливим категоріям. У лютому цього року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні становить 1 684 грн. Субсидії отримують 2,3 млн домогосподарств”, - зазначив Щмигаль.

Він наголосив, що при цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони так само зараз залишали свої тарифи без змін.

Нагадаємо, в кінці минулого року повідомлялось, що ветерани з І-ІІ групи інвалідності отримають грошову допомогу. Виплати надаватимуться протягом 4 місяців.