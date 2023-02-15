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Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам

Велика палата ВС задовольнила касаційні скарги держави.

Верховний Суд підтвердив неможливість повернення ПриватБанку колишнім власникам
Фото: uainfo.org

Велика палата Верховного суду задовольнила касаційні скарги держави та закрила провадження у справі за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета.

ПРо це овідомила пресслужба банку.

Заслухавши позиції сторін у справі за позовом Дубілета, який роками намагався через суди повернути собі акції банку, Верховний Суд задовольнив касаційні скарги ПриватБанку та Кабінету міністрів.

"Вперше Велика Палата Верховного Суду застосувала норми так званого «антиколомойського закону» № 590, прийняття якого було одним з пріоритетних кроків для затвердження Міжнародним валютним фондом програми фінансування для України, віталося на рівні МВФ, ЄС, послів G7, а президент Володимир Зеленський взагалі назвав цей закон історичним. Такий є Закон України і такі є остаточні висновки Великої Палати Верховного Суду, яка сьогодні повністю підтримала позицію державного ПриватБанку", - йдеться в повідомленні.

У банку також нагадали, що 13 травня 2020 року Верховна Рада  прийняла закон № 590, який був спрямований на усунення прогалин в законодавстві, що раніше дозволяли судам реанімувати банки, виведені з ринку через неплатоспроможність. Крім того, такий Закон остаточно закріплював недопущення повернення націоналізованих банків, колишнім власникам.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПриватБанку.

У грудні 2019 року Дубілет подав позов до Господарського суду Києва з вимогою визнати недійсними договори купівлі-продажу акцій банку.  2 червня 2021 року суд закрив провадження за позовом Дубілета, але у жовтні того ж року Північний апеляційний господарський суд скасував це рішення.

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