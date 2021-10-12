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Справа про націоналізацію ПриватБанку: суд відновив провадження у за позовом Дубілета

Олександр Дубілет оскаржив рішення суду попередньої інстанції про закриття провадження щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови.

Справа про націоналізацію ПриватБанку: суд відновив провадження у за позовом Дубілета
Головний офіс Приватбанку у м Дніпро, 2010 р
Фото: wiki/Olga Vaganova

Північний апеляційний суд відновив провадження у справі про націоналізацію ПриватБанку за позовом екс-акціонера Олександра Дубілета, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Рішення суду першої інстанції було прийнято на основі так званого "антіколомойского" закону № 590-IX.

"Північний апеляційний господарський суду 11 жовтня задовольнив апеляцію екс-акціонера Приватбанку (Київ) Олександра Дубілета на рішення суду попередньої інстанції про закриття провадження щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій фінустанови, в результаті якої банк був націоналізований, прийняте на підставі норм "банківського" закону №590-IX", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "антиколомойський" закон про поліпшення механізмів регулювання банківської діяльності зводиться до того, що власники збанкрутілого банку, у тому числі колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський, не зможуть скасувати або призупинити його ліквідацію через суди, повернути банк собі або відновити його роботу. Цей законопроєкт був ключовою умовою для нової кредитної програми Міжнародного валютного фонду.

Вперше цей закон застосували у червні - тоді Господарський суд Києва закрив провадження у двох справах, ініційованих компаніями ТОВ "Реватіс" та ТОВ "КС Групп".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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