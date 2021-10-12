​Середня ціна гектара землі сільськогосподарського призначення - близько 33 тисяч, - міністр агрополітики

На сьогодні зареєстровано більше 28 тис. угод, а загальна площа трансакцій - більше 70 тис. га.

Станом на 9 жовтня, середня ціна одного гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні складала близько 33 тис. гривень.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко на пресконференції "100 днів земельної реформи: сталий розвиток", передає "Укрінформ".

"Якщо брати загальну цифру всіх трансакцій по землях сільськогосподарського призначення, то середня вартість одного гектара, станом на 9 жовтня, становить 43 879 грн. Але, якщо ми робимо середньозважену вартість одного гектара землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, то це мова йде про 32 тис. 857 грн. А якщо говорим про середньозважену вартість для ведення особистого селянського господарства, мова йде про 33 тис. грн", - сказав Лещенко.

Він зазначив, що розділення по вартості землі було зроблено для кращого розуміння ціноутворення. Адже, якщо взяти загальну масу трансакцій по продажу, то середня ціна - понад 40 тис. грн.

"Але тут враховано вартість землі у Київській області понад 240 тис. грн за гектар. Вочевидь, ця земля не буде використана для сільгосппотреб. Тому було за основу взято 95% трансакцій на ринку землі", - додав Лещенко.

Втім, за словами міністра, варто відмітити, що сьогодні землі сільгосппризначення в Україні продаються значно дорожче НГО (нормативно-грошова оцінка).

"В Україні абсолютно цивілізована форма ринку землі, немає ніякого поспіху. У нас сьогодні більше 28 тис. угод зареєстровано публічно. Загальна площа трансакцій сьогодні трохи більше 70 тис. га. У нас сьогодні ринок землі має динаміку до зростання", - зазначив Лещенко.

Він додав, що оскільки ринок землі зростає без особливих потрясінь, відтепер Мінагрополітики переходить від щоденної до щотижневої аналітики ринку.

Нагадаємо, мораторій на торгівлю землею сільськогосподарського призначення в Україні було знято з 1 липня. Проте, ринок землі ще кілька років працюватиме в обмеженому режимі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів, а питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям хочуть вирішувати на референдумі.

Станом на початок серпня в Україні уклали 3277 угод в рамках чинного ринку землі. Загальна площа ділянок, які змінили власника, становить менше 6 тисяч гектарів.