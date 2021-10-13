В Офісі президента спростували маніпуляції щодо ціни на газ та тарифів

Попри високі світові ціни на газ, центральна влада допомагає органам місцевого самоврядування забезпечити населення газом і встановила спеціальну ціну на пальне. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні лунає багато маніпуляцій у пресі та з вуст опозиційних політиків щодо тарифів на опалення. Також деякі «експерти» та ЗМІ розганяють паніку через проведення засідань обласних комісій техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС) щодо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах», - повідомив Тимошенко.

Він зазначив, що комісії ТЕБ та НС збираються в областях виключно для вирішення технічних моментів з підписанням договорів на постачання газу. А блакитного палива у сховищах достатньо для покриття потреб населення і соціальної сфери.

«До 15.10.2021 НАК «Нафтогаз України» готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні). Ціна на газ для потреб населення – 7,42 грн. За такою ціною «Нафтогаз» продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення», - підкреслив заступник керівника ОП.

Ціна на газ для соціальної сфери (таких об’єктів як школи і лікарні) буде вищою і становитиме 16,8 грн, з транспортуванням і ПДВ включно.

«Досить розганяти паніку. Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни», - додав Тимошенко.

Нагадаємо, під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть ані для населення, ані для бюджетних установ.